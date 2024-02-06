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В Казахстане назван кандидат на пост премьера
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Президенту Касым-Жомарту Токаеву предложили кандидатуру Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра Республики Казахстан, сообщает пресс-служба главы Казахстана. Кандидатуру... ПРАЙМ, 06.02.2024
новости, в мире, казахстан, правительство, бектенов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АСТАНА, 6 фев — ПРАЙМ. Президенту Касым-Жомарту Токаеву предложили кандидатуру Олжаса Бектенова на должность Премьер-министра Республики Казахстан, сообщает пресс-служба главы Казахстана.
Кандидатуру Бектенова выдвинул председатель Мажилиса Парламента, председатель партии "Amanat" Ерлан Кошанов. Согласно данным из открытых источников, с апреля 2023 года Бектенов руководит администрацией президента. До этого он занимал пост главы Антикоррупционной службы.
Ранее 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку, временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Роман Скляр. Ранее с января 2022 года правительство республики возглавлял Алихан Смаилов. Согласно данным из открытых источников, Роман Скляр 3 апреля 2023 года указом президента был назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан.