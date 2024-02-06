ДОХА, 6 фев — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) 6 февраля объявило об атаке на американский сухогруз Nasia Star и британский контейнеровоз Morning Tide в Красном море, написал в социальной сети Х военный представитель хуситов Яхья Сариа. Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе

"Военно-морские силы вооружённых сил Йемена провели две военные операции противокорабельными ракетами в Красном море, первая была нацелена на американское судно Nasia Star, а другая — на британский корабль Morning Tide, удалось поразить цели прямым попаданием", — сообщил он в своем посте.

Он также уточнил, что "вооруженные силы Йемена будут проводить более качественные военные операции против всех враждебных американских и британских целей в Красном и Аравийском морях".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 12 января призвал соблюдать резолюцию Совбеза ООН №2722 о прекращении нападений на корабли в Красном море. При этом он призвал стороны конфликта в Йемене избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке.

Россия в пятницу на фоне ситуации в Йемене созвала соответствующее заседание Совбеза ООН. По словам постпреда страны Василия Небензи, США и их союзники злоупотребили резолюцией №2722. Дипломат в ходе заседания назвал удары по Йемену вооруженной агрессией группы стран против другого государства. Позицию России поддержал постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. Байден, в свою очередь, сослался на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, назвав атаку на Йемен соразмерными и соответствующими международному праву. Он также заявил, что считает хуситов террористами.