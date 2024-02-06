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Захарова оценила признание фон дер Ляйен всемогущества России
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Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о вине России в проблемах европейских фермеров было неожиданным, но приятным, так как теперь известно, что Россия способна... ПРАЙМ, 06.02.2024
общество , новости, в мире, ес, россия, мария захарова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о вине России в проблемах европейских фермеров было неожиданным, но приятным, так как теперь известно, что Россия способна "управлять всем климатом на планете". Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы ещё и всем климатом на планете управляем. Фермеры есовские на этом фоне теряются — видимо, проделки дошкольных "русских хакеров", — написала дипломат.
Захарова также задалась вопросом, вероятно ли, что "ось Земли смещается тоже по велению Москвы".
Ранее Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила изменение климата, а также Россию во всех проблемах, с которыми столкнулись в последнее время европейские фермеры, проводящие массовые акции протеста в европейских странах.
По всей Европе в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Во Франции ермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами.