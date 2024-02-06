МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Сбербанк возобновит прием заявок на IT-ипотеку после того, как решение правительства об увеличении лимитов по этой программе начнет действовать, отметил директор дивизиона "Домклик" банка Алексей Лейпи. Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку

Сбербанк, занимающий более половины отечественного рынка ипотеки, в минувшие выходные прекратил прием заявок на льготные ипотечные займы для IT-сектора. До этого Минфин РФ заявил о поддержке увеличения лимитов для банков по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы. Проект постановления правительства по этому вопросу уже готов.

"Мы рады новостям об увеличении лимитов по программе IT-ипотеки и ожидаем, что соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу в ближайшее время. Конечно, после этого "Сбер" возобновит прием заявок по IT-ипотеке", — сказал Лейпи представителям СМИ в кулуарах конференции по жилой недвижимости "Время изменений: вызовы 2024".

По словам топ-менеджера, Сбербанк, как и ряд других банков, в настоящее время исчерпал лимит господдержки на выдачу IT-ипотеки. За время работы льготной программы банк выдал более 25 тысяч ипотечных кредитов для IT-специалистов. Их общая сумма превысила 198 миллиардов рублей.