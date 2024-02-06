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Сбербанк планирует возобновить прием заявок на IT-ипотеку
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Сбербанк возобновит прием заявок на IT-ипотеку после того, как решение правительства об увеличении лимитов по этой программе начнет действовать, отметил директор дивизиона... ПРАЙМ, 06.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Сбербанк возобновит прием заявок на IT-ипотеку после того, как решение правительства об увеличении лимитов по этой программе начнет действовать, отметил директор дивизиона "Домклик" банка Алексей Лейпи.
Сбербанк, занимающий более половины отечественного рынка ипотеки, в минувшие выходные прекратил прием заявок на льготные ипотечные займы для IT-сектора. До этого Минфин РФ заявил о поддержке увеличения лимитов для банков по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы. Проект постановления правительства по этому вопросу уже готов.
"Мы рады новостям об увеличении лимитов по программе IT-ипотеки и ожидаем, что соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу в ближайшее время. Конечно, после этого "Сбер" возобновит прием заявок по IT-ипотеке", — сказал Лейпи представителям СМИ в кулуарах конференции по жилой недвижимости "Время изменений: вызовы 2024".
По словам топ-менеджера, Сбербанк, как и ряд других банков, в настоящее время исчерпал лимит господдержки на выдачу IT-ипотеки. За время работы льготной программы банк выдал более 25 тысяч ипотечных кредитов для IT-специалистов. Их общая сумма превысила 198 миллиардов рублей.