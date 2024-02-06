МАДРИД, 6 фев — ПРАЙМ. Правительство Испании опубликовало предварительный список из почти 140 тысяч фермеров, которые получат до 269 миллионов евро чрезвычайной помощи, сообщило во вторник министерство сельского хозяйства королевства. Фермеры блокировали трассу на границе между Нидерландами и Бельгией

"Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия опубликовало предварительный список из 139 756 владельцев фермерских хозяйств, работающих на богарных землях, производящих рис и промышленные томаты, которые могут получить чрезвычайную помощь для компенсации трудностей, вызванных засухой и последствиями войны на Украине, на сумму 268,7 миллиона евро", — говорится в пресс-релизе.

Это решение было принято на фоне акций протестов, организованных местными аграриями. Так, во вторник фермеры на тракторах заблокировали дороги в разных частях Испании в знак протеста из-за кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе.

На прошлой неделе три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.

Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.

В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии.

Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.