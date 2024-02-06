Власти Испании опубликовали список фермеров, которые получат до 269 млн евро
МАДРИД, 6 фев — ПРАЙМ. Правительство Испании опубликовало предварительный список из почти 140 тысяч фермеров, которые получат до 269 миллионов евро чрезвычайной помощи, сообщило во вторник министерство сельского хозяйства королевства.
"Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия опубликовало предварительный список из 139 756 владельцев фермерских хозяйств, работающих на богарных землях, производящих рис и промышленные томаты, которые могут получить чрезвычайную помощь для компенсации трудностей, вызванных засухой и последствиями войны на Украине, на сумму 268,7 миллиона евро", — говорится в пресс-релизе.
Это решение было принято на фоне акций протестов, организованных местными аграриями. Так, во вторник фермеры на тракторах заблокировали дороги в разных частях Испании в знак протеста из-за кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе.
На прошлой неделе три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.
Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
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