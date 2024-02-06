ВАРШАВА, 6 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался отвечать на вопрос журналиста о его сенсационной записи в соцсети Х в 2022 году о том, что газопровод "Северный поток" взорвали США, рассказал задавший этот вопрос корреспондент телеканала Republika. Швеция приостановит расследования по "Северным потокам", пишут СМИ

В сентябре 2022 года Сикорский, который тогда еще не занимал пост главы МИД, отличился тем, что заявил об участии США в повреждении газопровода "Северный поток". "Мелочь, а приятно", — написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии. "Спасибо, США", — добавил он, не уточнив, что имеется в виду.

Позднее Сикорский в своем аккаунте привел цитату президента США Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод "Северный поток — 2".

Журналист телеканала Republika Михал Елонек попросил политика прояснить, что он имел в виду, так как тогда откровенное заявление Сикорского в разных государствах назвали игрой в пользу "российской пропаганды". Отвечать министр не стал, избежав комментариев напоминанием о недавнем заявлении президента Польши Анджея Дуды, который сказал, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его вернет.

"Я несколько удивлен в связи с вашим вопросом. Потому что в последние дни российская пропаганда радовалась заявлению совершенного другого польского политика. Вы хотите поговорить об этом?" — подчеркнул Сикорский.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции намерена в скором времени сообщить о прекращении расследования взрывов на "Северных потоках" из-за невозможности установить подозреваемых.

5 февраля в шведской прокуратуре рассказали, что заявления касательно дальнейшего расследования происшествий, возможно, будет сделано на текущей неделе. Уточнялось, что оно будет содержать решение либо о прекращении дела, либо о выдвижении обвинений, либо о запросе о привлечении к ответственности виновного.