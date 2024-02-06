БРЮССЕЛЬ, 6 фев — ПРАЙМ. Без помощи Евросоюза Украине придется воевать водными пистолетами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в рамках пленарной сессии Европарламента. Вода и пневматика: поляк нашел идеальное оружие против дронов

"Я в ошеломлении слушал предложения представителей крайне левых сил, высказывавших сомнение в необходимости поставок оружия Украине. Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?" — возмутился глава Евросовета. Он также признался, что шокирован призывами к миру на Украине и перспективой того, что Крым и Луганск останутся частью российской территории.

Ранее некоторые евродепутаты высказались против дополнительных поставок вооружений Киеву. Тем не менее, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз намерен исполнить свое обещание о поставке более одного миллиона единиц боеприпасов.

Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем ранее отметил, что Россия превзошла все ожидания в производстве боеприпасов. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.