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ВСУ призвали украинских школьников вернуться в страну
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Украинские школьники, которые уехали и страны, должны вернуться и встать на учет в военкомат, заявил в эфире телеканал "ИРТ Полтава" представитель полтавского военкомата Роман... ПРАЙМ, 06.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Украинские школьники, которые уехали и страны, должны вернуться и встать на учет в военкомат, заявил в эфире телеканал "ИРТ Полтава" представитель полтавского военкомата Роман Истомин.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. С этого дня Киев ввел режим военного положения. Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей мобилизации.
"Мы не оповещаем этих юношей повестками, не оповещаем по адресам проживания. Мы работаем в штатном режиме. Мы не будем присылать письма, например, за границу о том, что он должен явиться. В целом — да, он должен вернуться на Украину, если он все еще гражданин Украины, он подлежит приписке", — сказал Истомин.
Украинское правительство 30 января представило обновленный проект о мобилизации. Согласно документу, инвалидов призывать не будут, а право переезжать без разрешений военкоматов оставили без изменений. При этом военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения данных в течение 60 дней.