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Украина хочет потратить миллиард долларов на тоннель под Днепром
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Власти Украины планируют построить подземный тоннель в целях создания еще одного маршрута между правым и левым берегом Днепра, стоимость проекта составит до миллиарда долларов,... ПРАЙМ, 06.02.2024
новости, в мире, украина, тоннель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Власти Украины планируют построить подземный тоннель в целях создания еще одного маршрута между правым и левым берегом Днепра, стоимость проекта составит до миллиарда долларов, пишет украинское издание "Страна".
"В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегом. Сейчас в департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили, что уже идет проектирование данного маршрута. Тоннель должен начинаться с Большой Кольцевой на Оболони, проходить под Днепром и выходить на севере Троещины", — сообщается в опубликованном в Telegram-канале издания материале.
Также издание уточняет, что окружную дорогу, которая сейчас охватывает лишь правый берег, планируется замкнуть вокруг всего города. То же самое было ранее было прописано в генплане 20-летней давности. По данным газеты, на реализацию подобного проекта могут потребоваться сотни миллионов долларов.
"Местный бюджет это точно не потянет", — подчеркивает "Страна".