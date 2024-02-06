МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Власти Украины планируют построить подземный тоннель в целях создания еще одного маршрута между правым и левым берегом Днепра, стоимость проекта составит до миллиарда долларов, пишет украинское издание "Страна". Украина выделит миллионы долларов на строительство бомбоубежищ

"В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегом. Сейчас в департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили, что уже идет проектирование данного маршрута. Тоннель должен начинаться с Большой Кольцевой на Оболони, проходить под Днепром и выходить на севере Троещины", — сообщается в опубликованном в Telegram-канале издания материале.

Также издание уточняет, что окружную дорогу, которая сейчас охватывает лишь правый берег, планируется замкнуть вокруг всего города. То же самое было ранее было прописано в генплане 20-летней давности. По данным газеты, на реализацию подобного проекта могут потребоваться сотни миллионов долларов.

"Местный бюджет это точно не потянет", — подчеркивает "Страна".