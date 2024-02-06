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Украинцы запаниковали после слов Зеленского о мобилизации, пишет СМИ
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Паника распространилась среди жителей Украины после заявления Владимира Зеленского о мобилизации, сообщает польское издание Polityka. Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал... ПРАЙМ, 06.02.2024
новости, в мире, владимир зеленский, украина, мобилизация на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА. 6 фев — ПРАЙМ. Паника распространилась среди жителей Украины после заявления Владимира Зеленского о мобилизации, сообщает польское издание Polityka.
Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. 25 декабря прошлого года в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать. Соответствующий документ не приняли до сих пор.
"Настоящий страх овладел скрывающимися от призыва в армию мужчинами в конце декабря. Тогда появилась информация, что армии нужно 450-500 тысяч новых солдат. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, особо подчеркнув, что авторами идеи являются командиры из Генштаба", — пишет издание.
Согласно материалам, украинский лидер пытался дистанцироваться от предложенной меры, но информация просочилась в народ. При этом, добавляют в статье, служба в ВСУ в глазах многих украинцев уже лишилась романтического флера.