МОСКВА. 6 фев — ПРАЙМ. Паника распространилась среди жителей Украины после заявления Владимира Зеленского о мобилизации, сообщает польское издание Polityka. ВСУ призвали украинских школьников вернуться в страну

Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. 25 декабря прошлого года в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать. Соответствующий документ не приняли до сих пор.

"Настоящий страх овладел скрывающимися от призыва в армию мужчинами в конце декабря. Тогда появилась информация, что армии нужно 450-500 тысяч новых солдат. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, особо подчеркнув, что авторами идеи являются командиры из Генштаба", — пишет издание.

Согласно материалам, украинский лидер пытался дистанцироваться от предложенной меры, но информация просочилась в народ. При этом, добавляют в статье, служба в ВСУ в глазах многих украинцев уже лишилась романтического флера.