МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Киев прикажет новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины начать масштабную мобилизацию, сообщает финская газета Yle. Украинцы запаниковали после слов Зеленского о мобилизации, пишет СМИ

"Мобилизация неизбежна, но она ляжет на плечи новому главнокомандующему, который и станет козлом отпущения", — сказано в материалах.

Как пишет издание, Владимир Зеленский намерен сместить не только Валерия Залужного, но и других представителей руководства Украины.

При этом, по мнению исследователя Григория Нижникова из Финского института международных отношений, увольнение главкома ВСУ ударит не только по имиджу украинского лидера, но и по доверию общества к государству. Эксперт добавляет, что Зеленский не смог взять на себя ответственность за принятие непростого решения.

"Закон о мобилизации нужно было принять незамедлительно, но Зеленский пошел на попятную, когда его начали критиковать. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за оборону страны, он решил переложить ее на других", — заключил Нижников.

Западные СМИ писали, что Владимир Зеленский в скором времени отправит Залужного в отставку. По данным Financial Times, главнокомандующему предлагали пост советника. В свою очередь, Economist сообщал, что Залужный отказался от должности секретаря СНБО Украины.

Позднее депутат Верховной рады Евгений Шевченко отметил, что Залужный может уйти в отставку в скором времени, к 8 февраля. По его словам, главком согласился стать послом в Великобритании.