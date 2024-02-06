МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен взяла курс на интеграцию с "укрофашистским" режимом, на национализацию Европы. Такое мнение выразил в Telegram глава комитета Государственной Думы по международным делам, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий. Фон дер Ляйен призвала ЕС "сохранять импульс" в поддержке Украины

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что ЕК привлекла Киев к созданию стратегии ЕС по оборонной промышленности, а также называла украинские оборонный потенциал и промышленность европейскими.

"Фон дер Ляйен, по сути, продекларировала курс на военную интеграцию с укрофашистским режимом <…> Это курс на нацификацию Европы и продолжение антироссийской политики сдерживания, причем запрограммированными на войну методами", — сказал Слуцкий.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.