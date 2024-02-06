2024-02-06T19:12:18+03:00
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Фон дер Ляйен взяла курс на интеграцию с "укрофашистами", заявил Слуцкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен взяла курс на интеграцию с "укрофашистским" режимом, на национализацию Европы. Такое мнение выразил в Telegram глава комитета... ПРАЙМ, 06.02.2024
новости, в мире, леонид слуцкий, урсула фон дер ляйен, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен взяла курс на интеграцию с "укрофашистским" режимом, на национализацию Европы. Такое мнение выразил в Telegram глава комитета Государственной Думы по международным делам, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий.
Ранее фон дер Ляйен заявляла, что ЕК привлекла Киев к созданию стратегии ЕС по оборонной промышленности, а также называла украинские оборонный потенциал и промышленность европейскими.
"Фон дер Ляйен, по сути, продекларировала курс на военную интеграцию с укрофашистским режимом <…> Это курс на нацификацию Европы и продолжение антироссийской политики сдерживания, причем запрограммированными на войну методами", — сказал Слуцкий.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.