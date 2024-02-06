МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Американскому журналисту Такеру Карлсону удалось побеседовать с президентом России Владимиром Путиным в ходе поездки в Москву, считает издание Newsweek. Интервью с Путиным. Кеннеди-младший высказался о Такере Карлсоне

Авторы материала сослались на пост экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* в соцсети Х, где сказано, что "Такер Карлсон добился желаемого".

Издание предположило, что речь идет об интервью с Путиным, однако подчеркнуло, что пока не проверило достоверность этого факта. Newsweek обратился за комментарием к Карлсону по электронной почте.

Такер Карлсон прибыл в Россию 3 февраля, в субботу. Как отмечала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, американских демократов трясет от мысли, что журналист может взять интервью у президента Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Карлсона взять интервью у главы государства, подчеркивал, что Кремлю пока нечего сообщить. При этом он указал, что в Россию приезжают много зарубежных журналистов, их работа в стране приветствуется.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.