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Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у Путина
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Такер Карлсон скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Об это журналист сообщил в видеообращении в соцсети X. Карлсон прибыл в Москву 3 февраля 2024 года. На... ПРАЙМ, 06.02.2024
новости, в мире, владимир путин, такер карлсон, интервью
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Такер Карлсон скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Об это журналист сообщил в видеообращении в соцсети X.
Карлсон прибыл в Москву 3 февраля 2024 года. На этом фоне в СМИ появлялись сообщения, что американский журналист намерен побеседовать с Путиным. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Кремлю пока нечего сообщить.
"Мы в Москве… чтобы взять интервью у… Путина. Мы скоро это сделаем", — отметил журналист, подчеркнув, что посмотреть материал можно будет бесплатно на его сайте.
Он добавил, что бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать соответствующую публикацию в соцсети X.
Кроме того, Карлсон заявил, что Белый дом дважды пытался сорвать интервью. По словам журналиста, его команда сама оплатила поездку в Москву, не брала деньги у американского правительства.
Ранее издание Newsweek предположило, что Карлсон уже взял интервью у российского лидера. При этом оно подчеркнуло, что данные пока не подтверждены, и что авторы направили запрос на почту Карлсона.