МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Такер Карлсон скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Об это журналист сообщил в видеообращении в соцсети X. Источник: в ходе визита в Турцию Путин обсудит дорожную карту газового хаба

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля 2024 года. На этом фоне в СМИ появлялись сообщения, что американский журналист намерен побеседовать с Путиным. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Кремлю пока нечего сообщить.

"Мы в Москве… чтобы взять интервью у… Путина. Мы скоро это сделаем", — отметил журналист, подчеркнув, что посмотреть материал можно будет бесплатно на его сайте.

Он добавил, что бизнесмен Илон Маск обещал не блокировать соответствующую публикацию в соцсети X.

Кроме того, Карлсон заявил, что Белый дом дважды пытался сорвать интервью. По словам журналиста, его команда сама оплатила поездку в Москву, не брала деньги у американского правительства.

Ранее издание Newsweek предположило, что Карлсон уже взял интервью у российского лидера. При этом оно подчеркнуло, что данные пока не подтверждены, и что авторы направили запрос на почту Карлсона.