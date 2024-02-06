2024-02-06T23:40:00+03:00
2024-02-06T23:51:55+03:00
2024-02-06T23:40:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240206/843001557.html
Белый дом не ответил на вопрос о беседе Байдена с мертвым президентом США
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать историю президента США Джо Байдена о его недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном. Франсуа... ПРАЙМ, 06.02.2024
новости, в мире, франция, белый дом, джо байден
https://cdnn.1prime.ru/images/84248/82/842488286.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84248/82/842488286.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84248/82/842488285.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84248/82/842488285.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84248/82/842488273.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84248/82/842488273.jpg
https://1prime.ru/finance/20240206/843000684.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать историю президента США Джо Байдена о его недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном.
Франсуа Миттеран был французским лидером с 1981 по 1995 годы, его президентство (два срока) стало самым продолжительным в истории страны. Скончался в Париже 8 января 1996 года.
Байден в воскресенье, 4 февраля, заявлял, что пообщался и Миттераном на саммите "Большой семерки" после победы на выборах.
Жан-Пьер задали вопрос, как американский лидер сможет убедить сомневающихся в его умственных способностях на фоне подобных оговорок.
"Я не последую за вами в эту кроличью нору", — ответила она.