ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать историю президента США Джо Байдена о его недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном. Байдена обвинили в подрыве американского авторитета

Франсуа Миттеран был французским лидером с 1981 по 1995 годы, его президентство (два срока) стало самым продолжительным в истории страны. Скончался в Париже 8 января 1996 года.

Байден в воскресенье, 4 февраля, заявлял, что пообщался и Миттераном на саммите "Большой семерки" после победы на выборах.

Жан-Пьер задали вопрос, как американский лидер сможет убедить сомневающихся в его умственных способностях на фоне подобных оговорок.

"Я не последую за вами в эту кроличью нору", — ответила она.