ООН, 6 фев — ПРАЙМ. США — прямой соучастник удара Вооруженных сил Украины по самолету Ил-76, у России есть неопровержимые доказательства, заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя. В Индонезии назвали решение суда ООН победой России

Минобороны России 24 января сообщило, что транспортный самолет Ил-76 в 11 часов утра по московскому времени потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились, в том числе, украинские военнопленные, которых везли на обмен. Как заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, никто не выжил.

"Сегодня у нас имеются неопровержимые доказательства того, что для нанесения удара был использован ЗРК Patriot, что не оставляет сомнений в том, что Вашингтон является прямым соучастником и этого преступления", — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

Небензя добавил, что российская сторона готова информировать любые международные организации о результатах расследования этого преступления киевского режима. В Совбезе раскрыли популярные объекты хакерских атак в 2023 году

Кроме того, отметил дипломат, Киев отказался от требования провести международное расследование крушения Ил-76. Он напомнил, что ВСУ сразу после инцидента "торжествующе подтвердил свою причастность", тем самым де-факто признав, что судно было сбито "доблестными украинскими военными намеренно".

Экспертиза заключила, что Ил-76 был сбит ВСУ американской системой Patriot. Об этом заявлял президент России Владимир Путин 31 января в ходе встречи с доверенными лицами. Глава государства позднее отмечал в ходе телефонных переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, что Россия заинтересована в проведении соответствующего международного расследования.