ВАРШАВА, 7 фев — ПРАЙМ. Проживающих в Польше россиян прежде всего угнетает царящая там атмосфера русофобии, рассказал РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев. Посол рассказал, как в Польше пытались вербовать российских дипломатов

"Для тех россиян, которые так или иначе находятся в Польше, дискомфорт создает прежде всего общая атмосфера русофобии, "охоты на ведьм", шпиономании, которая нагнетается с подачи властей, политических и интеллектуальных элит, подавляющего большинства СМИ", — заявил посол.

По словам Андреева, Варшава постоянно пополняет санкционный список, внося туда в основном российских предпринимателей и компании с российским капиталом, работавшие на польском рынке. Тем не менее, по его словам, отношения между гражданами России и Польши в основном скалдываются нормально, хотя иногда и чувствуется враждебность.





Посол уточнил, что сейчас россияне сталкиваются со сложностями при попытке попасть в Польшу, потому что, во-первых, польские власти наложили запретили въезд для россиян в страну с туристическими, деловыми, культурными и спортивными целями, а во-вторых, между странами отсутствует прямое пассажирское железнодорожное и авиасообщение. Более того, как добавил Андреев, Польша не пропускает российские легковые автомобили с числом пассажиров до 9 человек, не считая водителя.



