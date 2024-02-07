МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Находящиеся в странах Индо-Тихоокеанского региона американские послы призвали конгресс США принять законопроект о помощи Украине и Израилю, иначе Штаты могут лишиться доверия со стороны союзников, пишет издание The New York Times. Что останется от Украины? В США наметили контуры будущей сделки с Россией

"Правительства (стран-союзников США. — ред.) наблюдают за тем, что мы делаем в этот поворотный момент истории — время, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь долгосрочные последствия на долгие годы <…>. Они хотят видеть, что, когда дела будут идти плохо, Соединенные Штаты будут рядом с нашими союзниками и партнерами", — сообщается в записке, подписанной пославми США в Южной Корее, Японии, Австралии, Филиппинах, Индии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии и Вьетнаме.

Как отметило издание, представители дипломатического корпуса обычно не склонны к подобным обращениям, так как они неохотно вступают во впутриполитические дискуссии. Тем не менее, отмечается, что, по словам послов, нужно учитывать серьезность этого момента.

В понедельник 5 февраля сенат США представил законопроект, предусматривающий выделение денег одновоременно на охрану границ страны и помощь Израилю и Украине. Всего законопроект предполагает выделение 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда — на поддержку Киева и втрое меньше — 20,2 миллиарда — на охрану границ. Вышеуказанный законопроект подвергся жесткой критике со стороны "республиканцев". По словам экс-президента страны Дональда Трампа, " только дурак или радикальный левый демократ проголосует за такой "чудовищный" законопроект".

Ранее Евросоюз одобрил выделение пакета помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро, который ранее всегда блокировала Венгрия. Евродепутаты назвали это решение "поворотным моментом".