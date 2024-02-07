МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Коллективный Запад ведет активную подготовку к "неминуемой войне с Россией", однако не все страны готовы к прямому конфликту, пишет агентство РИА Новости. СМИ призвали Запад отказаться от веры в "магическую" победу над Россией

На данный момент в Европе проходят крупнейшие за десятилетие учения НАТО Steadfast Defender 2024, в которых задействовано около 90 тысяч солдат, более тысячи единиц наземной военной техники, включая 133 танка, 80 самолетов и 50 боевых кораблей. В ходе учений планируется отрабатывать и обмен ударами тактическим ядерным оружием.

Однако, после начала учений стало ясно, что существует ряд серьезных проблем. Так, авианосец Королевского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth не смог принять участие в учениях из-за технических проблем. Перед выходом в море обнаружилось, что муфту гребного вала разъела ржавчина, поэтому корабль пришлось отправить на ремонт, который займет не менее двух месяцев, говорится в публикации.

"Случись такое с французами — у них бы вообще не осталось авианосцев (готовых к бою. — Прим. ред.). Мы недостаточно тратим на оборону, у нас слишком мало кораблей, авианосцы не полностью оснащены самолетами, и это действительно повод для беспокойства, проблема, с которой необходимо разобраться", — сообщал ранее бывший командующий королевского флота Алан Уэст в беседе с изданием Daily Mail.

В Германии, в свою очередь, заявили, что испытывают проблемы с мобилизацией достаточного числа военнослужащих. Кроме того, количество рапортов об увольнении из вооруженных сил Германии выросло после начала конфликта на Украине. В связи с этим, возникла идея возвращения обязательной военной службы, отметили в агентстве.

Недостаток военнослужащих и ресурсов наблюдается также и в США. Все эти проблемы стимулируют государства НАТО в увеличении финансирования армии и военной промышленности. Но предполагается, что планируемые меры будут стоить очень дорого.

В издании заключили, что все эти факторы свидетельствуют о том, что Запад не готов к возможному конфликту с Россией.