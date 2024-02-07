МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Полет четырех российских военных самолетов был зафиксирован в международном пространстве недалеко от Аляски, рассказали в североамериканском командовании ПВО (NORAD). Американские послы предупредили об ударе по репутации США из-за Украины

"NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 6 февраля 2024 года", — отметило NORAD в соцсети X.

Также сообщается, что российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не входя в суверенное пространство Канады и Штатов. Кроме того, как отметили в ведомстве, Россия регулярно осуществляет активность с зоне ПВО Аляски, но в качестве угрозы это не рассматривается.

Министерство обороны России ранее неоднократно подчеркивало, что российские самолеты осуществляют полеты в строгом соответствии с международными правилами, не пересекая пространство других государств.