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Военные США зафиксировали полет российских самолетов у Аляски
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. Полет четырех российских военных самолетов был зафиксирован в международном пространстве недалеко от Аляски, рассказали в североамериканском командовании ПВО (NORAD). "NORAD... ПРАЙМ, 07.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Полет четырех российских военных самолетов был зафиксирован в международном пространстве недалеко от Аляски, рассказали в североамериканском командовании ПВО (NORAD).
"NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 6 февраля 2024 года", — отметило NORAD в соцсети X.
Также сообщается, что российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не входя в суверенное пространство Канады и Штатов. Кроме того, как отметили в ведомстве, Россия регулярно осуществляет активность с зоне ПВО Аляски, но в качестве угрозы это не рассматривается.
Министерство обороны России ранее неоднократно подчеркивало, что российские самолеты осуществляют полеты в строгом соответствии с международными правилами, не пересекая пространство других государств.