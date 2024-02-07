МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. США не намерены искать компромисс с Россией и Китаем и планируют продолжить политику мирового господства. Вашингтон готов для этого на все, но есть кое-что, внушающее ему страх, пишет хорватская Geopolitika.news. На главного союзника России готовится атака из США

Утрата роли мирового гегемона может повлечь непредсказуемые последствия для самих Штатов, и там это понимают. Ради предотвращения этого сценария они готовы пойти на все. Проблема в том, что "на все" так же может быть готов кто-то из главных соперников Вашингтона, ведь это две ядерные державы. На данный момент Россия уже бросила на украинском направлении самый сильный вызов Западу за всю историю его доминирования, пишет издание.

На этом фоне очевидны проблемы внутри самих США, с которыми президенту Джо Байдену приходится бороться параллельно с внешними вызовами. Даже обычные американцы сегодня интересуются политикой, что нетипично для благополучных времен. В преддверии выборов это может значительно осложнить ситуацию для команды действующего президента, внешнеполитические промахи которой все очевиднее.

Все уже забыли о предыстории украинского конфликта — к нему вела вся политика США с 2014 года. Россия неоднократно требовала гарантий безопасности для себя и обещала предоставить их НАТО. В последний раз это произошло в феврале 2022 года — тогда США в ходе переговоров отвергли предложения России ради расширения альянса. Возможность завершить конфликт между Москвой и Киевом мирным договором также была "похоронена".

Попытки Байдена восстановить единство Запада и обескровить России вылились в настоящий кошмар и агонию не только для Украины. Масштабы еще предстоит оценить. При этом в самый неподходящий момент разгорелась война на Ближнем Востоке. В ней США тоже обнаружили недальновидность, буквально за несколько дней до начала уверяя всех, что в регионе все спокойно.

Упорство Байдена в отказе от переговоров с Москвой и вместо этого нагнетание военной истерии пахнет уже не холодной, а "ледяной" войной. Наиболее вероятным сценарием сейчас видится затягивание конфликта до 2025 года, когда Россия, нарастив военную мощь и наладив военное сотрудничество с Ираном, может перейти в большое наступление. Это станет серьезным вызовом для администрации США, кто бы ни находился в Белом Доме. Более того, неприязнь вероятного кандидата от республиканцев — Дональда Трампа к Ирану лишь добавит неопределенности, заключает издание.

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