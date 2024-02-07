МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Решение Швеции завершить расследование подрывов на "Северных потоках" не поддается логике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Швеция прекратила расследование по взрывам на "Северных потоках"

Ранее прокуратура Швеции объявила о своем решении прекратить расследование подрывов на "Северных потоках", так как оно не относится к юрисдикции страны.

"В данном случае шведские власти по причинам, не поддающимся никаким логическим объяснениям, кроме одного, изначально демонстрировали несерьезность намерения довести дело до конца и вообще заниматься им. Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду, что случилось с "Северными потоками" в экономической зоне Швеции на самом деле, боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, но и конкретные детали найти и выявить — об исполнителях и заказчиках", — отметила дипломат.

Захарова также добавила, что российская сторона будет внимательно наблюдать за ходом расследования в Дании и Германии.

Взрывы произошли в сентябре 2022 года на экспортных газопроводах, идущих в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают возможности саботажа. Оператор газопровода Nord Stream AG сообщил, что повреждения на газопроводах невозможно оценить, а ремонт займет длительное время. Генеральная прокуратура России, в свою очередь, возбудила дело об акте международного терроризма.

В начале марта 2023-го газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что в Вашингтоне полагают, что диверсию провела некая поддерживающая Украину группировка. Однако президент Украины Владимир Зеленский или кто-то из его ближайшего окружения вряд ли были в курсе готовившейся диверсии. В Кремле с сомнением отнеслись к такой версий, поскольку эта задача под силу лишь небольшому количеству спецслужб.