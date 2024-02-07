МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Евросоюз приступил к судебной процедуре против Венгрии в связи с законом "о защите суверенитета", инициированного правящей партией премьер-министра страны Виктора Орбана, пишет Bloomberg Euractiv: Венгрия вызывает "все больший дискомфорт" у стран ЕС

Согласно изданию, Еврокомиссия направила письмо с официальным уведомлением, в котором говорится, что принятый Венгрией закон нарушает целый ряд фундаментальных ценностей Евросоюза, среди которых упоминаются принцип демократии, право на справедливое судебное разбирательство, а также правила защиты данных и внутреннего рынка.

"Комиссия считает, что рассматриваемое венгерское законодательство нарушает ряд положений первичного и вторичного права ЕС, в том числе демократические ценности Союза", — говорится в сообщении. Отмечается, что у Венгрии есть два месяца, чтобы предоставить ответ на возражения Еврокомиссии.

Законопроект, инициированный правящей партией венгерского лидера и одобренный парламентом в середине декабря 2023 года, дает государству право расследовать действия людей и организаций, подозреваемых в подрыве суверенитета страны, с возможным осуждением к лишению свободы на срок до трех лет. Венгерский премьер отмечал, что закон необходим для защиты Венгрии от необоснованного политического вмешательства.

Ранее к работе приступило созданное в Венгрии "Управление по защите суверенитета", в основные задачи которого входит проверка организаций, включая политические партии, неправительственных организаций и СМИ на предмет потенциальных нарушений национального суверенитета, заключили в издании.

Согласно данным из открытых источников, в законопроекте подчеркивается, что суверенитет Венгрии "все чаще подвергается незаконным атакам" и что всеобщая избирательная кампания оппозиции 2022 года находилась под влиянием иностранного финансирования.