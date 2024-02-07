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В Киеве хотят вернуть "украинскую часть активов советского наследия"
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На Украине появится рабочая группа для возвращения "украинской доли зарубежных активов советского наследия", рассказали в Фонде госимущества. "Председатель Фонда государственного... ПРАЙМ, 07.02.2024
новости, в мире, украина, активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. На Украине появится рабочая группа для возвращения "украинской доли зарубежных активов советского наследия", рассказали в Фонде госимущества.
"Председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время рабочей встречи очертили совместные инициативы, направленные на возвращение украинской доли зарубежных активов советского наследия и привлечение иностранных инвесторов", — сказано в сообщении.
Отмечается, что ведомства создадут рабочую группу для последующей приватизации активов. В Фонде не уточнили, о каком имуществе идет речь.
Президент России Владимир Путин ранее 19 января подписал распоряжение о предоставлении ФГУП "Госзагрансобственность" субсидии на поиск собственности России, бывшей Российской империи и бывшего СССР за рубежом, а также на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации российской недвижимости за рубежом.