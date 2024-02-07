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Маск возмутился из-за возможных санкций ЕС против Такера Карлсона
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Возможное введение Евросоюзом санкций против американского журналиста возмутительно, написал в соцсети X бизнесмен Илон Маск. 6 февраля журналист Такер Карлсон взял интервью у... ПРАЙМ, 07.02.2024
новости, в мире, санкции, илон маск, такер карлсон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Возможное введение Евросоюзом санкций против американского журналиста возмутительно, написал в соцсети X бизнесмен Илон Маск.
6 февраля журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Позднее издание Newsweek сообщало, что Брюссель может рассмотреть введение санкций против журналиста.
"Если это правда, это было бы действительно тревожно. Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность", — отметил Маск.
Как писала газета Wall Street Journal, интервью будет опубликовано в четверг 8 февраля.