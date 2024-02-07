МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Возможное введение Евросоюзом санкций против американского журналиста возмутительно, написал в соцсети X бизнесмен Илон Маск. Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина

6 февраля журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Позднее издание Newsweek сообщало, что Брюссель может рассмотреть введение санкций против журналиста.

"Если это правда, это было бы действительно тревожно. Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность", — отметил Маск.

Как писала газета Wall Street Journal, интервью будет опубликовано в четверг 8 февраля.