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Терпение США в отношении Венгрии небезгранично, заявил Салливан
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Венгрия должна ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, терпение США небезгранично, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Я не... ПРАЙМ, 07.02.2024
новости, в мире, сша, венгрия, швеция, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Венгрия должна ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, терпение США небезгранично, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я не стану, стоя здесь сегодня, выступать с конкретными угрозами или спекуляциями относительно шагов, которые мы можем предпринять, но, конечно, наше терпение по этому поводу тоже не безгранично", — сказал он.
По словам Салливана, Вашингтон внимательно следит за ситуацией и надеется на ее "конструктивное разрешение в самом ближайшем времени".
Ранее в пятницу, 2 февраля, правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия обещала не принимать участия в голосовании по заявке Швеции в НАТО до встречи шведского и венгерского премьер-министров. 5 февраля состоялось внеочередное заседание парламента Венгрии. Из 199 депутатов пришел только 51, поскольку правящие партии бойкотировали собрание. В результате заявку Швеции в НАТО не ратифицировали из-за отсутствия кворума.