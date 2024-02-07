ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Венгрия должна ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, терпение США небезгранично, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Медведев назвал возможный конфликт России и НАТО апокалипсисом

"Я не стану, стоя здесь сегодня, выступать с конкретными угрозами или спекуляциями относительно шагов, которые мы можем предпринять, но, конечно, наше терпение по этому поводу тоже не безгранично", — сказал он.

По словам Салливана, Вашингтон внимательно следит за ситуацией и надеется на ее "конструктивное разрешение в самом ближайшем времени".

Ранее в пятницу, 2 февраля, правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия обещала не принимать участия в голосовании по заявке Швеции в НАТО до встречи шведского и венгерского премьер-министров. 5 февраля состоялось внеочередное заседание парламента Венгрии. Из 199 депутатов пришел только 51, поскольку правящие партии бойкотировали собрание. В результате заявку Швеции в НАТО не ратифицировали из-за отсутствия кворума.