ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Аргументы в пользу дальнейшей поддержки Украины превалируют над доводами такого критика, как Такер Карлсон, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Илон Маск резко ответил на призывы к аресту Такера Карлсона

Так он прокомментировал готовящееся к публикации интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

"Что касается данного интервью, мы слышали голоса, звучащие в США, Европе и других уголках мир, ставящие под сомнение или бросающие тень на нашу коллективную поддержку в отношении Украины", — отметил Салливан. "Нужно настоящее интервью". Французы встали горой за Такера Карлсона

По словам американского чиновника, аргументы, которыми Вашингтон последовательно доказывал, почему поддержка Украины в интересах США и НАТО, превалируют.

Ранее Карлсон в видеообращении заявлял, что хочет побеседовать с Путиным, потому, что американское общество не знает, что происходит в России и на Украине. По его словам, интервью с Владимиром Зеленским, которые берут американские СМИ, являются государственной пропагандой в самой отвратительной форме.