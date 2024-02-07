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Салливан прокомментировал интервью Путина Карлсону
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Аргументы в пользу дальнейшей поддержки Украины превалируют над доводами такого критика, как Такер Карлсон, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк... ПРАЙМ, 07.02.2024
новости, в мире, джейк салливан, такер карлсон, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 7 фев — ПРАЙМ. Аргументы в пользу дальнейшей поддержки Украины превалируют над доводами такого критика, как Такер Карлсон, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Так он прокомментировал готовящееся к публикации интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.
"Что касается данного интервью, мы слышали голоса, звучащие в США, Европе и других уголках мир, ставящие под сомнение или бросающие тень на нашу коллективную поддержку в отношении Украины", — отметил Салливан.
По словам американского чиновника, аргументы, которыми Вашингтон последовательно доказывал, почему поддержка Украины в интересах США и НАТО, превалируют.
Ранее Карлсон в видеообращении заявлял, что хочет побеседовать с Путиным, потому, что американское общество не знает, что происходит в России и на Украине. По его словам, интервью с Владимиром Зеленским, которые берут американские СМИ, являются государственной пропагандой в самой отвратительной форме.