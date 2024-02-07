МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американское общество ждет информационная бомба в виде интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

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6 февраля американский журналист взял интервью у российского лидера. Эт подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я уверен, что Такер приедет в Соединенные Штаты, и они его даже пальцем не тронут", — сказал эксперт.

По его мнению, интервью станет информационной бомбой, его будут показывать по всем каналам.

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Риттер назвал Карлсона тем типом журналиста, который обнажает неудобную для Штатов правду. В этом состоит его ценность, добавил он.

Согласно сообщениям западных СМИ, беседу могут опубликовать 9 февраля в два часа ночи по московскому. 

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. С 2016 по 2023 год вел политическое ток-шоу "Вечер с Такером Карлсоном" на канале Fox News.