МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американское общество ждет информационная бомба в виде интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector. Риттер уточнил, какие города перейдут под контроль России

6 февраля американский журналист взял интервью у российского лидера. Эт подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я уверен, что Такер приедет в Соединенные Штаты, и они его даже пальцем не тронут", — сказал эксперт.

По его мнению, интервью станет информационной бомбой, его будут показывать по всем каналам. Россияне начали получать повышенные соцвыплаты, заявил Путин

Риттер назвал Карлсона тем типом журналиста, который обнажает неудобную для Штатов правду. В этом состоит его ценность, добавил он.

Согласно сообщениям западных СМИ, беседу могут опубликовать 9 февраля в два часа ночи по московскому.

Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. С 2016 по 2023 год вел политическое ток-шоу "Вечер с Такером Карлсоном" на канале Fox News.