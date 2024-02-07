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"Будет бомба". В США неожиданно отреагировали на интервью Путина Карлсону
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Американское общество ждет информационная бомба в виде интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт... ПРАЙМ, 07.02.2024
новости, в мире, владимир путин, такер карлсон, скотт риттер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американское общество ждет информационная бомба в виде интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.
6 февраля американский журналист взял интервью у российского лидера. Эт подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Я уверен, что Такер приедет в Соединенные Штаты, и они его даже пальцем не тронут", — сказал эксперт.
По его мнению, интервью станет информационной бомбой, его будут показывать по всем каналам.
Риттер назвал Карлсона тем типом журналиста, который обнажает неудобную для Штатов правду. В этом состоит его ценность, добавил он.
Согласно сообщениям западных СМИ, беседу могут опубликовать 9 февраля в два часа ночи по московскому.
Такер Карлсон — американский консервативный политический обозреватель. С 2016 по 2023 год вел политическое ток-шоу "Вечер с Такером Карлсоном" на канале Fox News.