КИШИНЕВ, 7 фев — ПРАЙМ. Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил ввод, размещение и переход сил НАТО для военных операций. Об этом он уведомил парламент страны, сообщила пресс-служба законодательного органа. В НАТО пожаловались на проблемы перед "грядущей войной с Россией"

"Я информирую румынский парламент, что я одобрил ввод, транзит и размещение в Румынии сил реагирования НАТО повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF — ред.) с целью подготовки и/или проведения военных операций, при необходимости, в 2024 году, министр национальной обороны сможет одобрить любые изменения в структуре/составе VJTF", — сказано в соответствующем письме.

Кроме того, отмечается в тексте, "в случае несвоевременного появления предпосылок для возникновения крупного кризиса безопасности, с возможными последствиями для независимости и национального суверенитета Румынии, Североатлантический совет может принять решение о развертывании Сил реагирования НАТО VJTF, чтобы разрядить кризис и предотвратить его эскалацию". Румынский премьер заверил, что украинское зерно не оседает в его стране

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Румыния присоединилась к Альянсу 29 марта 2004 года.

В ноябре прошлого года глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью агентству Reuters заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться по территории Евросоюза. Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такие идеи усиливают напряженность в Евросоюзе. По его словам, заявления о "военном Шенгене" демонстрируют нежелание Европы следовать принципу неделимой безопасности, а также прислушиваться к озабоченностям России.

В январе 2024 года газета Times писала, что страны-участницы НАТО могут согласовать создание системы "военного Шенгена" до саммита в июле.