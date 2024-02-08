МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в 2021 году "пообщался" с бывшим немецким канцлером Гельмутом Колем, заявил он в ходе выступления перед донорами на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке. Слова американского лидера приводит агентство Bloomberg. Байдена обвинили в подрыве американского авторитета

Гельмут Коль родился в 1930-м году, был немецким государственным и политическим деятелем. С 1992 по 1998 годы занимал должность федерального канцлера Германии, находился на посту 16 лет и 26 дней — дольше всех в истории Германии. Коль сыграл огромную роль в процессе объединения Европы и Германии и в прекращении холодной войны. Скончался 16 июня 2017 года в городе Людвигсхафен-на-Рейне.

"И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: "Что бы Вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую (газету — ред.) Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента, убила по пути нескольких полицейских, чтобы запретить премьер-министру вступить в должность", — говорил Байден.

Ранее президент США рассказывал о недавнем общении с покойным главой Франции Франсуа Миттераном. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказывалась комментировать оговорку американского лидера, заявив, что "не полезет в эту кроличью нору".