МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Количество выстрелов артиллерии ВСУ уступает числу выпускаемых российской армией ракет в 10 раз, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины (СБУ). Киев вынужден привлекать наемников со всего мира, пишут СМИ

Издание подчеркнуло, что украинские солдаты вынуждены экономить боеприпасы из-за опасений сокращения военной поддержки со стороны США. Отмечается, что особенно остро ощущается нехватка артиллерийских боеприпасов.

Конгрессу США не удается одобрить предложенный законопроект о военной помощи Украине с осени 2023 года. Отмечалось, что документ предполагает инансовую поддержку в размере 60 миллиардов долларов.

Ранее, 7 февраля, сенат США отклонил рассмотрение вышеуказаннго законопроекта, предусматривающего выделение 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов — Израилю. Также документ включает 20 миллиардов долларов на обеспечение безопасности границ США.

Россия не раз направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.