WSJ: на один выпущенный Украиной снаряд приходится 10 российских
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Количество выстрелов артиллерии ВСУ уступает числу выпускаемых российской армией ракет в 10 раз, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Службы безопасности Украины (СБУ).
Издание подчеркнуло, что украинские солдаты вынуждены экономить боеприпасы из-за опасений сокращения военной поддержки со стороны США. Отмечается, что особенно остро ощущается нехватка артиллерийских боеприпасов.
Конгрессу США не удается одобрить предложенный законопроект о военной помощи Украине с осени 2023 года. Отмечалось, что документ предполагает инансовую поддержку в размере 60 миллиардов долларов.
Ранее, 7 февраля, сенат США отклонил рассмотрение вышеуказаннго законопроекта, предусматривающего выделение 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов — Израилю. Также документ включает 20 миллиардов долларов на обеспечение безопасности границ США.
Россия не раз направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
https://1prime.ru/global/20240208/843015215.html