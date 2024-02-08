МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ряды украинских военнослужащих пополнились сотнями наемников из Колумбии, сообщает агентство Associated Press. Нет денег — нет музыки. Иностранцы покидают Украину

Ранее издание отмечало, что из-за провалов на поле боя, ВСУ вынуждены привлекать наемников из всех стран мира. "Ряды украинских войска истощены двумя годами войны… Колумбия имеет вторую по величине армию в Латинской Америке после Бразилии. Ежегодно в отставку уходят более 10 тысяч человек. И сотни отправляются воевать на Украину, где многие зарабатывают в четыре раза больше, чем опытные сержанты в Колумбии, а то и больше", — сказано в тексте публикации.

Кроме того, журналисты агентства пообщались с некоторыми колумбийскими наемниками, один из которых рассказал, как им пришлось покинуть свои позиции. "Я думал, что умру… Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти наши жизни… Спрятаться было негде", — приводит агентство слова наемника с позывным Чечо.

По словам военного медика в отставке Гектора Берналя, который руководит центром тактической медицины в окрестностях Боготы, колумбийцами движет исключительно финансовая нужда, но они не намерены защищать флаг другого государства. "Они похожи на латиноамериканских мигрантов, которые едут в США в поисках лучшего будущего", — отметил Берналь.

В 2023 году испаноязычное издание Rebelion писало, что ВСУ использовали латиноамериканских наемников как живой щит и бросали в самые горячие точки, при этом не платили им деньги. Как отмечал автор материалов Мартин Агуэро, большая часть латиноамериканцев, отправляясь на Украину, желали заработать, некоторые бойцы хотели набраться опыта. По его словам, латиноамериканцев превратили в "живой таран", а все протесты подавляла полиция. Так солдаты удачи стали на Украине "солдатами неудачи", заключал автор.