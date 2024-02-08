МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. На данный момент Москва не видит предпосылок для возобновления зерновой сделки в том виде, в котором она была ранее обговорена, но не выполнена, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

"В настоящий момент нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России. Поэтому никаких оснований и предпосылок для этого мы не видим", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что следующая встреча представителей ООН и России по меморандуму об экспорте российского зерна и удобрений, заключенному параллельно c "зерновой сделкой", может быть проведена в феврале.

Согласно Черноморской инициативе, подписанной Россией, Турцией, Украиной и ООН, предусматривался экспорт украинского зерна и продовольствия через Черное море. Однако срок действия сделки истек в июле 2023 года, когда Россия не согласилась с ее продлением и заявила о невыполнении условий сделки со стороны западных стран.

Президент России, Владимир Путин, указывал на то, что большая часть украинского зерна была экспортирована в западные страны, а цель сделки — поставки зерна в нуждающиеся страны, включая африканские, так и не была достигнута.

Другая часть соглашения, трехлетний меморандум Россия-ООН, который предусматривал разблокирование российского экспорта продовольствия и удобрений, также не был реализован.