Песков: в настоящий момент нет предпосылок для возобновления зерновой сделки
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. На данный момент Москва не видит предпосылок для возобновления зерновой сделки в том виде, в котором она была ранее обговорена, но не выполнена, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В настоящий момент нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в том виде, в котором она была обговорена и не выполнена в отношении России. Поэтому никаких оснований и предпосылок для этого мы не видим", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что следующая встреча представителей ООН и России по меморандуму об экспорте российского зерна и удобрений, заключенному параллельно c "зерновой сделкой", может быть проведена в феврале.
Согласно Черноморской инициативе, подписанной Россией, Турцией, Украиной и ООН, предусматривался экспорт украинского зерна и продовольствия через Черное море. Однако срок действия сделки истек в июле 2023 года, когда Россия не согласилась с ее продлением и заявила о невыполнении условий сделки со стороны западных стран.
Президент России, Владимир Путин, указывал на то, что большая часть украинского зерна была экспортирована в западные страны, а цель сделки — поставки зерна в нуждающиеся страны, включая африканские, так и не была достигнута.
Другая часть соглашения, трехлетний меморандум Россия-ООН, который предусматривал разблокирование российского экспорта продовольствия и удобрений, также не был реализован.
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