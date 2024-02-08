МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Американские чиновники на условиях анонимности признают, что самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит ракетой Patriot, пишет газета New York Times со ссылкой на официальных лиц из США. Небензя назвал Вашингтон прямым соучастником удара по Ил-76

"Публично американские официальные лица не комментируют, чем именно был сбит самолет, однако ряд чиновников на условиях анонимности заявили, что сообщения о том, что была использована ракета Patriot, верны", — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что американские чиновники не подтвердили личности тех, кто был на борту, однако признают вероятным, что некоторые из тех людей были украинскими пленными.

Американские источники газеты подтверждают, что система Patriot, из которой ударили по самолету Ил-76, была предоставлена европейской страной.

ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.

По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot — а именно двумя ракетами MIM-104A.

В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт — в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.

Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.