МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. Генерал ВСУ резко ответил на слова Зеленского о Залужном

"С сегодняшнего дня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда…. Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины", — сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что провел "десятки разговоров с командирами разного уровня", включая бригадных генералов Андрея Гнатова, Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и полковников Павла Палису и Вадима Сухаревского.

"Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего", — добавил Зеленский.

Сырский до этого был командующим сухопутными войсками Украины.

Соответствующих указов о смене руководства ВСУ на сайте офиса Зеленского пока нет.

Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что встретился с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным, обсудил с ним обновление руководства ВСУ и предложил "оставаться в команде". Залужный в свою очередь отметил, что принято решение "о необходимости изменения подходов и стратегии".

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в четверг принято решение о необходимости сменить руководство ВСУ и поблагодарил Залужного "за все достижения и победы".