2024-02-08T23:44:58+03:00
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Газета Telegraph назвала бывшего главкома Залужного шутником
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Британская газета Telegraph после новостей об отставке главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного в опубликованной статье назвала уже бывшего украинского главкома... ПРАЙМ, 08.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Британская газета Telegraph после новостей об отставке главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного в опубликованной статье назвала уже бывшего украинского главкома шутником.
"Те, кто знает генерала Валерия Залужного, иногда шутит, что военное руководство Украины состоит не из одного комика, а из двух. Как и Владимир Зеленский, главнокомандующий украинскими войсками известен как шутник. В доармейское время он даже мечтал стать профессиональным комиком", — пишет газета.
Издание предполагает, что Залужный мог стать "жертвой своего же успеха", так как его увольнение могло быть связано с более высоким уровнем поддержки на Украине относительно Зеленского.
В четверг вечером Владимир Зеленский заявил, что место Залужного на посту главкома ВСУ займет командующий сухопутными войсками Александр Сырский.
Соответствующие указы о смене руководства ВСУ опубликованы на сайте офиса Зеленского.