МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Британская газета Telegraph после новостей об отставке главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного в опубликованной статье назвала уже бывшего украинского главкома шутником. Зеленский заявил, что назначил нового главнокомандующего ВСУ

"Те, кто знает генерала Валерия Залужного, иногда шутит, что военное руководство Украины состоит не из одного комика, а из двух. Как и Владимир Зеленский, главнокомандующий украинскими войсками известен как шутник. В доармейское время он даже мечтал стать профессиональным комиком", — пишет газета.

Издание предполагает, что Залужный мог стать "жертвой своего же успеха", так как его увольнение могло быть связано с более высоким уровнем поддержки на Украине относительно Зеленского.

В четверг вечером Владимир Зеленский заявил, что место Залужного на посту главкома ВСУ займет командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

Соответствующие указы о смене руководства ВСУ опубликованы на сайте офиса Зеленского.