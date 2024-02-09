МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был советским, русским офицером, а теперь служит нацистам, его биография вызывает отвращение и ненависть, сказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев прокомментировал крушение самолета Ил-76 под Белгородом

"Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения", — написал политик в своём Telegram-канале.

Кроме того, Медведев отметил, что ненавидит всех, кто "причастен к развалу Советского Союза (а по сути, Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок, и миллионы людей были обречены на страдания и смерть". По его словам, он также призирает Запад, "который маниакально, исступлённо, всеми возможными способами толкали народы России и Украины (а вернее, единый русский народ) к новой гражданской войне".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного, а также о назначении на его место генерала Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.

В Госдуме негативно отнеслись к назначению Сырского на пост главкома вооруженных сил Украиныю. По словам депутата от крымского региона Леонида Ивлева, Сырский в своей карьере военного клялся в верности двум государствам, а затем нарушил одну из военных присяг, что неприемлемо для офицера.