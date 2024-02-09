ДОХА, 9 фев — ПРАЙМ. Катар предпринимает усилия для того, чтобы не доспустить эскалации конфликта в секторе Газа, так как это может спровоцировать рост цен на поставки сжиженного природного газа (СПГ) и импортных товаров в регион, рассказал РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин. Администрация Милея готова к сотрудничеству с Россией, заявил посол РФ

"Будучи одним из крупнейших поставщиков СПГ на мировой рынок, Катар сильно заинтересован в безопасности в регионе Ближнего Востока, в частности, в безопасности глобальных логистических цепочек в Красном море, прежде всего, у берегов Йемена — в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе. Дальнейшая эскалация конфликта в Газе с перспективой вовлечения в него новых стран и негосударственных акторов усложнит и удорожит стоимость доставки катарского СПГ до конечных потребителей, как минимум, в Европе, на которую приходится около 15% газового экспорта эмирата, также это приведёт и к удорожанию импортных товаров на местном рынке", — отметил посол.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

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