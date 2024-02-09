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Власти Польши поддержали протест фермеров
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Официальные власти Польши поддерживают общепольский протест фермеров, следует из слов министра сельского хозяйства и продовольствия Чеслава Секерского. "Фермеры имеют основания... ПРАЙМ, 09.02.2024
общество , новости, в мире, польша, фермеры, украина, протесты фермеров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 9 фев — ПРАЙМ. Официальные власти Польши поддерживают общепольский протест фермеров, следует из слов министра сельского хозяйства и продовольствия Чеслава Секерского.
"Фермеры имеют основания опасаться за свое будущее и требовать ограничить наплыв товаров с Украины", — заявил Секерский в эфире Польского радио.
"Мы стараемся, чтобы эти протесты были как можно менее неудобны для граждан, но доносили постулаты фермеров", — добавил министр.
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.