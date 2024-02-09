ВАРШАВА, 9 фев — ПРАЙМ. Официальные власти Польши поддерживают общепольский протест фермеров, следует из слов министра сельского хозяйства и продовольствия Чеслава Секерского. Итальянские фермеры протестуют с пиццей, вином и барбекю

"Фермеры имеют основания опасаться за свое будущее и требовать ограничить наплыв товаров с Украины", — заявил Секерский в эфире Польского радио.

"Мы стараемся, чтобы эти протесты были как можно менее неудобны для граждан, но доносили постулаты фермеров", — добавил министр.

В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.