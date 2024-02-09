РИМ, 9 фев — ПРАЙМ. Итальянские фермеры проехали колонной из четырех тракторов по центру Рима, призывая правительство услышать их требования по улучшению состояния аграрной отрасли, передает корреспондент РИА Новости. Итальянские фермеры протестуют с пиццей, вином и барбекю

Группа фермеров утром в пятницу покинули место сбора своих коллег на северной окраине столицы, где собрались несколько сотен тракторов, и направилась в исторический центр города в сопровождении полиции. Украшенные триколорами тракторы проехали мимо некоторых крупных достопримечательностей Рима, привлекая интерес обычных прохожих и дежурящих на пути фотожурналистов. После базилики Санта-Мария-Маджоре колонна добралась до Колизея, после чего сделала остановку у античного Большого цирка и поехала в обратном направлении.

Организаторы протестов фермеров планировали провести более крупную манифестацию на площади Сан-Джованни-ин-Латерано, где бы по согласованию с полицией смогли собраться 1,5 тысячи человек и символические 10 единиц сельскохозяйственной техники. Уже утром оргкомитет фермеров сообщил об отмены митинга и заявил о возможности проезда по кольцевой римской автодороге в пятницу вечером.

В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и властей стран.

Итальянские фермеры собрали свыше тысячи тракторов в нескольких пунктах сбора в столичной области Лацио. Они ожидают встречи с представителями правительства и минсельхоза, обещая предпринять новые действия на следующей неделе.