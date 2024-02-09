БЕРЛИН, 9 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в ближайшее время останутся без снарядов и вооружения. Такое заявление на своей странице в социальной сети Х опубликовал канцлер Германии Олаф Шольц. "Все гораздо хуже". НАТО признала шокирующую правду о ВСУ

"Украина скоро может столкнуться с нехваткой оружия и боеприпасов — несмотря на всю нашу поддержку", — отметил он. По словам канцлера, чтобы не допустить такого, Евросоюз и Соединенные Штаты должны активизировать усилия по поддержке Украины.

Немецкий лидер также отмечал, что западные страны не должны дать России победить, для этому государства по обе стороны Атлантики должны нарастить военную помощь Украине. Кроме того, не надо втягивать Украину в НАТО, так как страны блока не стремятся к прямому противостоянию с Россией. Но обеспечить Киев боеприпасами они обязаны, замечал Шольц.

Ранее 5 февраля Сенат США предложил компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе.

Главы стран Евросоюза в ходе специального саммита 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.