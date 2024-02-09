МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден предполагает два сценария, которые произойдут после окончания конфликта на Украине. Вероятные исходы в статье для издания Asian Times описал старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен. Bloomberg: Киев готовится повышать налоги и сокращать бюджетные расходы

"Байдену, возможно, придется столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она потерпит поражение, либо с заменой власти в Киеве, на дружественную Москве", — сказано в тексте статьи. Брайен также отметил, что Вашингтон и другие члены НАТО должны найти выход, так как поставка оружия Украине может оказаться бесполезной, особенно, если некому будет его использовать.

Украинские элиты также сталкиваются с проблемами из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны стран НАТО. Это означает, что государственные служащие и военные не смогут получать зарплаты, пенсии и пособия, заметили в издании.

Ранее более 60 миллиардов долларов на финансирование Украины, запрошенных президентом Джо Байденом, большая часть которых предназначена для закупки оружия, были заблокированы в Конгрессе. Некоторые республиканцы в Палате представителей категорически выступают против помощи Украине.

В 2023 году МВФ одобрил четырехлетний кредит для Украины в прошлом году, впервые предоставив кредит государству, находящемуся в состоянии войны. Программа была согласована с Европейским союзом, США и другими странами G7, которые пообещали оказать финансовую помощь, чтобы покрыть бюджетный дефицит Киева.