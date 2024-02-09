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Путин заявил о невозможности остановить Илона Маска
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Новаторство предпринимателя Илона Маска невозможно остановить, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Так глава государства... ПРАЙМ, 09.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Новаторство предпринимателя Илона Маска невозможно остановить, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Так глава государства прокомментировал развитие множества передовых инновационных технологий, включая искусственный интеллект.
"Сейчас говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. Я думаю, что Маска остановить невозможно — он все равно будет делать то, что считает нужным", — сказал политик.
Российский лидер назвал Маска умным человеком, добавив, что с миллиардером следует договариваться о том, что подобные процессы (развитие ИИ — прим. ред.) необходимо регулировать и подчинить каким-то правилам.
Ранее Маск призвал арестовать американских политиков и журналистов, предлагающих заключить под стражу журналиста из-за его визита в Москву.
Илон Маск — американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и владелец соцсети X. В 2018 году он был избран членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе за исключительный вклад в развитие науки.