МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Новаторство предпринимателя Илона Маска невозможно остановить, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Маск назвал глупым решение США превратить доллар в оружие

Так глава государства прокомментировал развитие множества передовых инновационных технологий, включая искусственный интеллект.

"Сейчас говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. Я думаю, что Маска остановить невозможно — он все равно будет делать то, что считает нужным", — сказал политик.

Российский лидер назвал Маска умным человеком, добавив, что с миллиардером следует договариваться о том, что подобные процессы (развитие ИИ — прим. ред.) необходимо регулировать и подчинить каким-то правилам.

Ранее Маск призвал арестовать американских политиков и журналистов, предлагающих заключить под стражу журналиста из-за его визита в Москву.

Илон Маск — американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и владелец соцсети X. В 2018 году он был избран членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе за исключительный вклад в развитие науки.