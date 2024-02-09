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Молдавия приступила к первому этапу присоединения к ЕС
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Молдавия приступила к техническому этапу присоединения к Евросоюзу. Об этом сообщила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова в ходе брифинга по итогам ее... ПРАЙМ, 09.02.2024
новости, в мире, молдавия, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 9 фев — ПРАЙМ. Молдавия приступила к техническому этапу присоединения к Евросоюзу. Об этом сообщила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова в ходе брифинга по итогам ее первого визита в Евросоюз.
"Седьмого февраля мы вступили в первый этап технической работы по присоединению Молдавии к ЕС. У нас самые глубокие и тесные отношения с ЕС в современной истории нашей страны. Этот этап представляет собой первый практический шаг в реализации исторического решения Европейского Совета от декабря — оценку национального законодательства в сравнении с законодательством ЕС", — отметила Герасимова.
Герасимова подчеркнула, что скорость, с которой Молдова приближается к вступлению в Евросоюз, зависит от ее прогресса в области правосудия.
Ранее в рамках саммита Евросоюза 14 декабря было принято решение начать переговоры о будущем членстве Молдовы и Украины в ЕС, после чего им был предоставлен статус стран-кандидатов. Однако этот статус не обязывает ЕС к каким-либо действиям и не гарантирует вступления в объединение.
В связи с этим, Герасимова отметила, что процесс евроинтеграции — это долгий путь, который требует усилий и специальных знаний в разных областях.