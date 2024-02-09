МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс предложил обсудить обложение налогом западных фирм, продолжающих вести бизнес в России, несмотря на западные санкции. Его слова приводит Politico. Бизнес предложил ограничить льготное потребление электроэнергии

"У нас все еще есть компании, которым все равно, и они остаются в России. Почему бы не обсудить обложение их налогом?" — отметил он в беседе с изданием. Синкявичюс отметил, что для Евросоюза важно найти источники финансирования, чтобы минимизировать использование денег налогоплательщиков на фоне создания фонда помощи Украине.

Западные страны ввели санкции в ответ на события в Украине, в результате чего некоторые компании покинули российский рынок. Российская Федерация заявляла о способности преодолеть санкционное давление и отмечала его неэффективность. Президент России Владимир Путин отмечал, что западные санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике и целью Запада является ухудшение жизни миллионов людей.