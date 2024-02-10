МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Эстония оказывает давление на своих предпринимателей, вынуждая отказаться от кооперации с РФ даже в не попавших под рестрикции отраслях, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин. В Эстонии заметно снизился выпуск промышленной продукции

"Взяв курс на ужесточение санкционного давления на Россию и ее международную "изоляцию", эстонское руководство оказывает беспрецедентное давление на представителей местных деловых кругов, вынуждая их отказываться от взаимовыгодной кооперации с партнёрами из нашей страны даже в не попавших под рестрикции отраслях", — сказал он.

По словам дипломата, это привело не только к значительному сокращению объемов двусторонней торговли (по предварительным данным, в 2023 году не превысили 700 миллионов евро, в 2022 году — 2,56 миллиарда евро), но и внесло значительный вклад в углубление социально-экономического кризиса в республике — к концу 2023 года ВВП Эстонии сократился на 3,5%, безработица увеличилась до 8%, в абсолютной нищете проживало свыше 50 тысяч человек.

"Без сырья из России, по сути, на грань выживания поставлена деревообрабатывающая промышленность. Продолжается спад в промышленном производстве, пищевой и обрабатывающей промышленности. Неутешительны прогнозы специалистов и на 2024 год", — отметил Салимуллин.

По его словам, объем перевозок по железным дорогам сократился на 60%, на 40% сократился транзит товаров через местные порты.

Он сообщил, что "особый цинизм этой ситуации придаёт тот факт, что некоторые представители руководства Эстонии, громогласно заявляя о недопустимости ведения бизнеса с Россией, оказывается, сами участвовали в нем".

"Неудивительно, что в подобных условиях местные предприниматели продолжают сотрудничать с контрагентами из нашей страны, которая по итогам года сохранила за собой лидирующее место в списке ведущих экспортных партнёров Эстонии за пределами Евросоюза", —сообщил временный поверенный в делах РФ в Эстонии.

По его словам, "продолжает пользоваться популярностью" и российский СПГ, который для конечных эстонских пользователей стал значительно дороже из-за поставок через посредников в соседних европейских странах,

Ээстонцы сами себя наказывают", — заключил он.