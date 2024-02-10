МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. НАТО не хочет войны с Россией, но должен быть готов к конфронтации с ней на десятилетия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Die Welt. "Все гораздо хуже". НАТО признала шокирующую правду о ВСУ

"НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия", — сказал он.

По мнению Столтенберга, если Россия одержит победу в вооруженном конфликте с Украиной, блок не может гарантировать, что "российская агрессия не распространится на другие страны".

Генсек отметил, что во избежание этого, необходимо продолжать оказывать поддержку Украине и развивать военный потенциал НАТО.

"Мы должны делать больше для нашей безопасности. У Запада есть все средства, чтобы превзойти Россию как в производстве, так и в инвестициях", — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления о возможной агрессии России на страны НАТО "полной чушью", заявив, что у страны нет никаких причин и интересов воевать с членами альянса. По словам Путина, ввязывание в "глобальную войну" не отвечает здравому смыслу, так как это ставит человечество на грань уничтожения. Конфликт со странами Европы возможен только, если они нападут на Россию, сказал президент.