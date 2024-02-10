МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Рейтинги одобрения "украинского курса" среди немцев значительно снизились по сравнению с 2022 годом, пишет Der Tagesspigel. В Германии подсчитали, сколько беженцев покинет распавшуюся Украину

По результатам последнего опроса Мюнхенской конференции по безопасности, все больше немцев осознают, что победа России над Украиной несет разрушительные последствия для Европы. Еще в мае 2022 года около 46% немцев выступали за принятие большего числа украинских беженцев, то теперь на это согласны только 25%, а 32% выступают против.

Также растет число противников поставок тяжелого вооружения на Украину, согласно опросам, они составляют большинство. Все меньше немцев поддерживают ужесточение ограничений против России.

Несмотря на всю помощь, оказанную Украине, на фоне грядущих конфликтов из-за распределения средств в Германии и обострения ситуации в разных регионах мира, снижение уровня одобрения, в целом, объяснимо. Однако, принимая во внимание сокращения поддержки со стороны США и масштабного перевооружения России, эта зарождающаяся усталость от поворота может стать фатальной.

Der Tagesspiegel заключает, что основной задачей сторонников Украины станет донести до населения ФРГ мысль о том, что от Германии потребуется больше, чем когда-либо.

В конце концов, эпоха, когда Германия могла доверить оборону Европы США, закончилась.