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Байден сделал неожиданное заявление о Путине
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Президент США Джо Байден раскритиковал заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались... ПРАЙМ, 12.02.2024
общество , новости, в мире, россия, сша, джо байден
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден раскритиковал заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом. Об этом американский лидер написал в социальной сети Х.
"Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, Путин <…> нацелился на более крупные призы", — написал американский президент.
Тем не менее, в комментариях под постом пользователи негативно отнеслись к высказыванию Байдена и предложили ему заняться делами Соединенных Штатов, а не вмешиваться в конфликт на Украине. Ко всему прочему, вместо того, чтобы позориться подобными публикациями в социальных сетях, Байдену следовало бы уйти в отставку, заметили комментаторы.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, а подобные заявления западных политиков необходимы только лишь, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в своих странах.