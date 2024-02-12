МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден раскритиковал заявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот не стал бы мешать России атаковать страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом. Об этом американский лидер написал в социальной сети Х. Байден возмутился словам спецпрокурора о его проблемах с памятью

"Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, Путин <…> нацелился на более крупные призы", — написал американский президент.

Тем не менее, в комментариях под постом пользователи негативно отнеслись к высказыванию Байдена и предложили ему заняться делами Соединенных Штатов, а не вмешиваться в конфликт на Украине. Ко всему прочему, вместо того, чтобы позориться подобными публикациями в социальных сетях, Байдену следовало бы уйти в отставку, заметили комментаторы.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, а подобные заявления западных политиков необходимы только лишь, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в своих странах.