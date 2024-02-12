2024-02-12T11:25:00+03:00
2024-02-12T11:47:52+03:00
2024-02-12T11:25:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240212/843044347.html
WP: лучшие друзья Украины не хотят исполнения ее давней мечты
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более половины граждан Польши выступают против немедленного вступления Украины в Евросоюз. Пока не завершен вооруженный конфликт, не следует даже начинать переговоры — такие... ПРАЙМ, 12.02.2024
новости, в мире, украина, польша, вступление в ес
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/08/841260865.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/08/841260865.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/08/841260864.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/08/841260864.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/08/841260852.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/08/841260852.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20240212/843043500.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Более половины граждан Польши выступают против немедленного вступления Украины в Евросоюз. Пока не завершен вооруженный конфликт, не следует даже начинать переговоры — такие данные приводит Wirtualna Polska со ссылкой на опрос United Surveys.
Согласно этим данным, 53 процента поляков против подобного сценария. Противоположного мнения придерживается порядка 40 процентов опрошенных. Затруднились с выбором более 7 процентов.
Статус стран-кандидатов в члены ЕС Украина и Молдавия получили в июне 2022 года. При этом для начала переговоров было выдвинуто несколько жестких условий. В Брюсселе это решение неоднократно называли символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
В декабре 2023 года саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве этих стран. Впервые в истории переговорный процесс может начаться со страной, ведущей военные действия. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Украина может присоединиться к ЕС в случае выполнения всех условий в 2030 году. При этом он напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет.
Полный текст читайте на ИноСМИ