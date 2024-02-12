МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Более половины граждан Польши выступают против немедленного вступления Украины в Евросоюз. Пока не завершен вооруженный конфликт, не следует даже начинать переговоры — такие данные приводит Wirtualna Polska со ссылкой на опрос United Surveys. В Польше "шокированы" объемом импорта украинского зерна

Согласно этим данным, 53 процента поляков против подобного сценария. Противоположного мнения придерживается порядка 40 процентов опрошенных. Затруднились с выбором более 7 процентов.

Статус стран-кандидатов в члены ЕС Украина и Молдавия получили в июне 2022 года. При этом для начала переговоров было выдвинуто несколько жестких условий. В Брюсселе это решение неоднократно называли символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

В декабре 2023 года саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве этих стран. Впервые в истории переговорный процесс может начаться со страной, ведущей военные действия. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, Украина может присоединиться к ЕС в случае выполнения всех условий в 2030 году. При этом он напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет.

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